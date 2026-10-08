Mor Xosé Manuel Beiras, referent històric del nacionalisme gallec

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Xosé Manuel Beiras Torrado (Santiago de Compostel·la 1936 - Brión 2026), referent històric del nacionalisme gallec, ha mort la passada matinada a la seva casa de Reboraina, a Brión, amb 90 anys d'edat.
Fonts de l'entorn de l'economista, amb una dilatada trajectòria política a Galícia, han confirmat la seva defunció a Europa Press.
Entre les primeres condolences públiques està la de la líder del BNG, Ana Pontón, qui ha pujat s xarxes socials una fotografia amb ell en què reconeix en el seu post que "deixa una gran petjada en diverses generacions de gallecs i gallegues".
"Té un lloc per sempre en el cor i en la història del poble gallec. Una forta abraçada a en Ricardo, Daniel i tota la seva família", conclou.