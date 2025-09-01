Mor Víctor Terradellas, exdirigent de CDC que va ser investigat per la trama russa del 'procés'

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
L'exresponsable de relacions internacionals de CDC Víctor Terradellas, que va ser investigat per la trama russa del 'procés', ha mort aquest diumenge, segons ha explicat l'agrupació de Junts per Catalunya a Reus (Tarragona) en una anotació a 'X', recollida per Europa Press.
Segons ha avançat 'Vilaweb', Terradellas (1962), que va presidir l'associació CATmón, va morir a Tarragona aquest diumenge després de no recuperar-se de les conseqüències d'un ictus que va sofrir el divendres.
"Lamentem profundament la mort del reusense Víctor Terradellas, patriota de pedra picada. Traslladem el nostre més sentit condol als seus familiars i amics", ha expressat el partit aquest dilluns en el seu missatge a 'X'.