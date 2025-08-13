Mor un treballador d'Ebro a la planta de la Zona Franca de Barcelona

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Un empleat de la marca automobilística Ebro va morir aquest dimarts mentre treballava a la planta de la Zona Franca de Barcelona, segons han confirmat fonts de la companyia a Europa Press.
Es tracta del segon mort en el que va d'any a la fàbrica que comparteixen Ebro i el fabricant xinès Chery després que a l'abril morís electrocutat un altre treballador de 41 anys que en aquest cas pertanyia a una empresa subcontractada, segons va informar l'empresa en un comunicat posterior al decés.
Fonts de CC.OO. Indústria de Catalunya han explicat a Europa Press que es tracta d'un empleat d'uns 50 anys que va patir un accident en caure-li damunt material quan descarregava un camió.
La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha lamentat els fets en una anotació a 'X': "Tenim un greu problema de sinistralitat laboral a Catalunya: un treballador de la recollida de fruita a Alcarràs (Lleida) i un de la indústria a l'empresa Ebro se sumen al degoteig constant de tristes notícies de persones que perden la vida en els seus llocs de treball".
El sindicat ha posat l'accent que resta a l'espera que la investigació pertinent esclareixi les circumstàncies d'aquest nou decés a la planta de la Zona Franca i que exigirà "responsabilitats i les millores necessàries" perquè no es repeteixi.