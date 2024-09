Mor un treballador atropellat per una excavadora a Deltebre (Tarragona)

TARRAGONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

Un home de 43 anys ha mort atropellat per una excavadora aquest diumenge al matí mentre treballava en unes obres a Deltebre (Tarragona).

Ha passat sobre les 9.05, per causes que s'investiguen, i els serveis mèdics ja no el van poder salvar, informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

La policia ha avisat al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa i també a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, en ser un accident laboral mortal.