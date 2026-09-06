Mor Rosa Maria Duran, figura de la comunitat catalana en l'exili a Mèxic

BARCELONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
La professora, intèrpret i escriptora catalana Rosa Maria Duran, figura destacada de la comunitat catalana en l'exili a Mèxic ha mort, ha informat el Centre Nacional de les Arts de Mèxic en un missatge a 'X'.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge en 'X', ha lamentat aquest diumenge la mort de Duran, condecorada amb la Creu de Sant Jordi el 2022, i ha destacat que va dedicar la seva vida a "preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l'exili, i a construir ponts entre Catalunya i Mèxic".
"Vaig tenir l'ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i em va commoure la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva", ha assenyalat.
Nascuda a Barcelona el 1927, la família de Duran es va refugiar després de la Guerra Civil a Montpeller (França) i, 3 anys després, a causa de la Segona Guerra Mundial, es va exiliar a Mèxic.
Va estudiar lletres hispàniques a la Universitat Autònoma de Mèxic (UNAM) i el postgrau a La Sorbona de París, i va treballar com a intèrpret en les Nacions Unides.