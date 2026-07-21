Mor la regidora del PP de Cornellà (Barcelona) María del Turruchel Alcantud

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La regidora del PP de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Barcelona) María del Turruchel Alcantud Inarejos s'ha mort després d'"una llarga malaltia", ha informat el consistori en un comunicat.
L'Ajuntament ha expressat el seu "més sincer" condol a família, amistats i companys de partit i ha decretat un dia de dol oficial.
La regidora era llicenciada en Geografia i Història, havia estat membre de la corporació municipal durant l'últim mandat i exercia el càrrec de secretària general del Partit Popular de Cornellà (Barcelona) des de l'any 2018.