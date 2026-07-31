Mor el regidor de Junts a Tarragona Josep Manresa

TARRAGONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El regidor de Junts a l'Ajuntament de Tarragona Pep Manresa s'ha mort als 72 anys, ha informat el grup municipal de Junts per Tarragona en un missatge a X recollit per Europa Press.
"Avui és un dia molt trist. Ens ha deixat Pep Manresa, company, conseller i, sobretot, amic", ha dit el grup.
En un altre missatge a X recollit per Europa Press, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha traslladat el condol a la família de Manresa, qui ha recordat com un "referent a nivell cívic, empresarial i polític" a Tarragona.