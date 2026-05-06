Mor Ramon Cunillera, president de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

SOCIETAT CATALANA DE GESTIÓ SANITÀRIA - Arxiu
BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, Ramon Cunillera, s'ha mort aquest dimecres a 62 anys després d'una llarga malaltia, ha informat l'organització en un comunicat.
Des del 2023 era gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i va ser un dels impulsors el 2010 de la refundació de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, dins l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de les Balears.
Des del 2020 presidia l'entitat, des de la qual va promoure inicitatives com l'Observatori La gestió importa i el Congrés Català de Gestió Clínica i Sanitària, que enguany celebra la tercera edició.