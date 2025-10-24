Mor la periodista i exdiputada del PSC Anna Balletbò als 81 anys

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La periodista, exdiputada del PSC i presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, s'ha mort aquest divendres als 81 anys, ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', Balletbò (1943), oriünda de Santpedor (Barcelona), va ser diputada al Congrés pel PSC des del 1979 fins al 2000, durant un total de 6 legislatures.
En l'intent de cop d'estat al Congrés dels Diputats el 23F va ser l'única parlamentària a qui els assaltants van permetre sortir de l'hemicicle perquè estava embarassada.
Va ser professora de la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des del 1975; entre 2008 i 2010 va ser membre del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), actual 3Cat.
El 1985 va rebre la condecoració sueca Estrella Polar i el 2006 la Creu de Sant Jordi.