Mor ofegat un home de 83 anys a la platja de Llevant de Salou (Tarragona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
Un home de 83 anys ha mort ofegat aquest dimarts a la tarda a la platja de Llevant de Salou (Tarragona), informa Protecció Civil en un comunicat.
L'avís al 112 s'ha rebut a les 12.29 hores en què alertaven d'un banyista que havien tret de l'aigua inconscient, i tot i que els metges del SEM han provat de reanimar-lo, finalment no li han pogut salvar la vida.
Aquesta és la sisena víctima mortal a les platges catalanes des que va començar la temporada oficial de bany el 15 de juny.