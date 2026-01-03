Mor Maria Eugènia Cuenca als 78 anys, primera consellera dona de la Generalitat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
La primera consellera dona de la Generalitat i responsable del Departament de Governació entre el 1992 i el 1995, Maria Eugènia Cuenca i Valero, ha mort aquest dissabte als 78 anys.
Ho ha fet públic la consellera d'Interior i Seguretat Pública del Govern, Núria Parlon, en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, i en el qual ha lamentat "profundament" la seva mort i ha enviat el seu condol a familiars i amics.
Cuenca, nascuda el 20 el novembre del 1947 a Calataiud (Saragossa) i advocada de professió, va ser professora de Dret Administratiu a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) del 1972 al 1982 i a continuació va ser nomenada secretària general d'Ensenyament de la Generalitat.
El 1986 va ser escollida diputada per CiU al Congrés dels Diputats, càrrec que va ocupar fins el 1989, i el 1992 es va convertir en la primera dona en formar part del Govern com a consellera, on va liderar el Departament de Governació fins el 1995.
El 1999 va ser triada diputada de CiU a les eleccions al Parlament de Catalunya, lloc que va revalidar en els comicis del 2003, i durant la seva carrera també va ser presidenta de l'Escola de Policia de Catalunya (1992-1995) i membre del consell general de Caixa Catalunya (2011-2012).