Mor Marcel Coderch, militant històric d'ERC i expresident de l'ACCO

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), exvicepresident de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT) i militant històric d'ERC, Marcel Coderch, s'ha mort aquest dimecres, ha pogut saber Europa Press.
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha manifestat via X la seva tristesa per la mort de Coderch, de qui ha destacat la trajectòria i aportacions en el debat sobre el model energètic.
Era "una persona molt compromesa amb ERC i Catalunya", ha afegit el líder republicà.
També ha lamentat la mort de Coderch l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, que l'ha definit com un home "savi i brillant, fidel als valors republicans".
"Tristos per la seva pèrdua, i alhora agraïts per haver pogut treballar junts i aprendre al seu costat", ha afegit en una altra anotació a X recollida per Europa Press.