Mor l'urbanista i exdirigent del PSUC Jordi Borja als 85 anys

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
L'urbanista i exdirigent del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) Jordi Borja s'ha mort aquest divendres a 85 anys, ha pogut confirmar Europa Press.
La seva principal activitat política la va desenvolupar a l'Ajuntament de Barcelona, on va ser tinent d'alcalde pel PSUC entre 1983 i 1995 durant l'alcaldia de Pasqual Maragall, i va ser l'impulsor de l'organització de la ciutat en districtes, entre altres transformacions urbanes.
També va ser diputat en la primera legislatura del Parlament després de la dictadura franquista, i un dels impulsors, juntament amb l'exalcaldessa Ada Colau, de BComú i de l'espai polític dels Comuns.
Va començar a militar al PSUC el 1960, i es va haver d'exiliar a París entre 1961 i 1968, durant el franquisme, i va compartir militància amb destacats líders del partit durant les últimes etapes del franquisme i la Transició, com qui va ser ministre de Cultura Jordi Solé Tura, l'exdiputat al Congrés Miguel Núñez i Alfonso Comín, entre d'altres.
Va néixer a Barcelona el 1941 i es va llicenciar en Sociologia i Ciències Polítiques; va ser professor de sociologia urbana i de geografia urbana i institucions territorials a la Universitat de Barcelona (UB) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i vocal de la Societat Catalana de Geografia.
Al llarg de la seva vida va rebre diversos reconeixements, un dels més recents, la Medalla d'Or al Mèrit Cívic de l'Ajuntament de Barcelona.
COLLBONI, ILLA I COLAU
L'alcalde, Jaume Collboni, ha traslladat el seu condol als seus familiars i amics en un missatge a Instagram recollit per Europa Press, i ha destacat la seva contribució a "la transformació de la ciutat en els anys 80 i 90, tant en el procés de creació dels districtes com en la projecció internacional de Barcelona".
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la seva trajectòria exemplar de servei en un missatge a X: "L'urbanisme barceloní, el pensament crític i el compromís cívic i polític deuen molt a Jordi Borja. El seu llegat continuarà sent una referència per continuar fent un país més habitable i just".
L'exalcaldessa Ada Colau l'ha qualificat d'amic, mestre, referent, activista, urbanista, acadèmic i ciutadà republicà: "Tot adjectiu es queda curt per definir el teu pas per aquest planeta. No t'oblidarem".