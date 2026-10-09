Mor l'historiador Josep Pinyol i Balasch, exsecretari nacional de l'ANC

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
L'historiador i exsecretari nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Josep Pinyol i Balasch s'ha mort aquest divendres, informa l'entitat en un missatge d'X recollit per Europa Press.
Pinyol i Balasch (Cornellà de Llobregat, Barcelona, 1952) va ser secretari nacional durant els mandats 2022-24 i 2024-26, i en el segon mandat va coordinar la Comissió d'Estratègia i Discurs.
Com a soci de l'ANC també va pertànyer a les assemblees territorials del Baix Llobregat, especialment vinculat a Cornellà, la ciutat on va néixer.
Va publicar els llibres 'Sobirania Nacional' (1982), 'República Catalana' (com a coordinador, 1992), 'Concert Econòmic, una barrera al saqueig de Catalunya' (1993), 'Declaració Unilateral d'Independència' (2010) i 'Tornem-ho a fer! Mobilització i desobediència civil fins a un Acord de Pau' (2023, Clipmèdia Edicions).
"FERM DEFENSOR DE LA DESOBEDIÈNCIA"
L'Assemblea ha destacat que "va ser un ferm defensor de la desobediència civil i la confrontació amb l'Estat per assolir la independència".
El cantautor i expresident de l'entitat Lluís Llach ha lamentat la seva mort, també via X: "Que els déus el tinguin entre els seus braços. Aprendran a ser déus".