Mor l'extinent coronel Antonio Tejero, el rostre del cop d'estat del 23F

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
L'extinent coronel Antonio Tejero, condemnat a 30 anys de presó per l'assalt al Congrés pel cop d'estat del 23 de febrer de 1981, ha mort aquest dijous a Alzira (València) als 93 anys d'edat, segons ha confirmat a Europa Press l'advocada de la família, Ángeles Cañizares. En un comunicat, detalla que ha mort "de forma serena, en pau, envoltat de tota la seva família".
Nascut el 30 d'abril del 1932 a Alhaurín el Grande (Màlaga), Tejero era al 1981 tinent coronel de la Guàrdia Civil, cos al que va ingressar el 1951 i d'on va ser expulsat després de protagonitzar el cop d'estat del 23-F.
Va ser condemnat per rebel·lió militar a 30 anys de presó, encara que finalment va complir només la meitat de la pena i va ser posat en llibertat el 1996. A més de ser el rostre més conegut del cop fallit, és conegut per la seva frase "Tothom quiet!", amb la qual va interrompre a la votació al Congrés dels Diputats de la investidura com a president del Govern central de Leopoldo Calvo-Sotelo, que anava a succeir el llavors dimitit Adolfo Suárez.
Des d'aquest moment, els 350 diputats van passar més de 17 hores segrestats a la Cambra baixa. Tejero va irrompre a l'Hemicicle a les 18.23 hores acompanyat de més de 250 guàrdies civils armats. "Al terra!", va cridar el tinent coronel pujat a la tribuna del Congrés, mentre els uniformats disparaven al sostre.
Tots els diputats es van ajupir excepte tres: Adolfo Suárez, el seu vicepresident, Manuel Gutiérrez Mellado, i el líder del Partit Comunista (PCE), Santiago Carrillo.
L'aldarull, que comptava amb el suport de sectors militars contraris a l'Estat de les Autonomies, la legalització del PCE o algunes reformes de l'Exèrcit, va ser orquestrada pel propi Antonio Tejero, el llavors segon cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, Alfonso Armada; i el capità general Jaime Milans de Bosch, que va decretar l'estat d'excepció a València i va treure els tancs pels seus carrers.
El cop es va començar a enfonsar després del missatge televisat de matinada del Rei Joan Carles I, que abillat amb l'uniforme de capità general de les Forces Armades va mostrar el suport de la Corona a la Constitució i a la democràcia.
Sense suport militar ni polític, Tejero no va tenir més opció que rendir-se. Passades les 12.00 hores del 24 de febrer, els guàrdies civils van abandonar el Congrés i van alliberar els diputats.
INTENT PREVI
Abans del 23-F, Tejero va participar a la denominada 'Operació Galàxia', un intent colpista gestat el 1978 per un grup de militars que consistia a assaltar el Govern central durant una reunió al Palau de la Moncloa, aprofitant que el Rei es trobava fora d'Espanya de viatge oficial a Mèxic.
El complot va ser desarticulat abans de la seva execució, i el tinent coronel va ser jutjat i condemnat a set mesos de presó, la qual cosa no el va impedir continuar la seva carrera a l'Institut Armat fins al cop d'estat del 23 de febrer de 1981.
Des que va ser posat en llibertat, els seus senyals de vida pública han estat escassos, encara que notoris. El 2006 va publicar una carta al director del 'Melilla Hoy' assegurat que l'Estatut català "mataria" Espanya; el 2012 va denunciar el llavors president de Catalunya, Artur Mas, per "conspiració i proposició per la sedició"; i el 2023 va denunciar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per "traïció a Espanya" per negociar la seva investidura amb independentistes catalans i "assassins d'ETA".
Tejero va ser vist per darrera vegada el 24 d'octubre del 2019, quan va acudir al cementiri del Pardo-Mingorrubio (Madrid) per la reinhumación del dictador Francisco Franco després de ser exhumat del Valle de los Caídos. Va ser rebut pels partidaris de Franco entre crits de "Viva Tejero", "Arriba Espanya" o "Gràcies per tot, Antonio".