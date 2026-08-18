Mor l'exsíndic i exdirector general de l'ICF, Ernest Sena

BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
L'exsíndic de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat i exdirector de l'Institut Català de Finances (ICF), Ernest Sena, ha mort aquest dimarts a València als 80 anys, segons informa VilaWeb i ha confirmat la sindicatura en un comunicat.
Llicenciat en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials, Sena es va incorporar a l'ICF com a director general en 1993, càrrec que va ocupar fins al 2004, i entre 2005 i 2011 va ser escollit síndic de comptes pel Parlament de Catalunya.
Nascut a València en 1946, Sena també va ser director del servei d'estudis de la Borsa de Comerç de València entre el 1980 i el 1986, i va ser nomenat primer director general d'Economia del Consell del País Valencià.