Mor l'expresident de Telefónica, César Alierta

MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Qui va ser president de Telefónica i de Tabacalera, César Alierta, s'ha mort a Saragossa als 78 anys per problemes respiratoris, han informat a Europa Press fonts pròximes a l'empresari.

Alierta, que en els últims anys havia travessat diversos problemes de salut, va ser president executiu de Telefónica des del juliol de l'any 2000 fins l'abril del 2016 i era un dels principals accionistes del Reial Saragossa.

Durant la seva etapa com a primer executiu del grup de telecomunicacions també va presidir el Consell Empresarial per a la Competitivitat, que tenia com a principal objectiu defensar la imatge de l'economia i les empreses espanyoles a l'exterior.

César Alierta, que el maig d'aquest any hauria complert 79 anys, va començar la seva carrera professional a Banco Urquijo i a mitjans del 1985 va fundar Beta Capital. El juny del 1996 va ser nomenat per José María Aznar president de l'aleshores empresa pública Tabacalera.