Mor l'expresident de La Caixa Josep Vilarasau als 95 anys

CASANOVAS, ALBERT - FUNDACIÓN LA CAIXA - Arxiu
BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de La Caixa i president d'honor de la Fundació La Caixa, Josep Vilarasau, s'ha mort aquest dimarts als 95 anys, ha explicat la fundació en un comunicat.
La Fundació La Caixa i el seu president, Isidre Fainé, han expressat el seu "més sentit condol" per la defunció de Vilarasau.
Vilarasau va ser director general de La Caixa entre 1976 i 1999, moment en el qual va ser nomenat president de La Caixa i de la Fundació La Caixa.
Durant la seva direcció, La Caixa va emprendre l'expansió territorial fora de Catalunya, va adoptar un model bancari de negoci i va comprar participacions accionarials significatives en empreses com Telefónica o Repsol, entre d'altres.
La Fundació ha destacat que Vilarasau "va assentar les bases per convertir La Caixa en un gegant financer, apostant per la tecnologia, promovent una expansió territorial decisiva i ideant la construcció del grup industrial".
A més a més, ha destacat el seu paper en la creació de la col·lecció d'art contemporani de la Fundació La Caixa.
FAINÉ
Fainé ha donat el seu condol a la dona i els fills de Vilarasau i ha assegurat que va ser "un innegable referent professional".
"El recordaré i el reivindicaré amb l'admiració, el respecte i l'afecte que li professo des de fa més de 40 anys", ha afegit.
També ha destacat l'"immens llegat de compromís amb el progrés econòmic i social que deixa" Vilarasau, qui ha definit com un dels millors banquers del segle XX.
CAIXABANK
En un comunicat aquest dimarts, CaixaBank s'ha afegit al condol per la defunció d'"una de les personalitats més decisives de la història de l'entitat i figura clau en la transformació de La Caixa durant les últimes dècades del segle XX".
El president de l'entitat, Tomàs Muniesa, ha assegurat que Vilarasau va ser una de les figures "més decisives de la història" del banc, i ha valorat la seva visió, capacitat d'anticipar-se als canvis i ferm compromís amb el projecte del banc.