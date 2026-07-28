Mor l'expresident de La Caixa Josep Vilarasau als 95 anys

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de La Caixa Josep Vilarasau s'ha mort aquest dimarts als 95 anys, han explicat fonts de la Fundació La Caixa a Europa Press i ha avançat 'La Vanguardia'.
Vilarasau va ser director general de La Caixa entre 1976 i 1999, moment en el qual va ser nomenat president de La Caixa i de la Fundació La Caixa.
Durant la seva direcció, La Caixa va emprendre l'expansió territorial fora de Catalunya, va adoptar un model bancari de negoci i va comprar participacions accionarials significatives en empreses com Telefónica o Repsol, entre d'altres.