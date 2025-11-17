Mor l'exdirigent del PSC i activista cultural Lluís Reverter als 82 anys

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'exdirigent socialista i activista cultural Lluís Reverter, mà dreta de l'exalcalde de Barcelona i exministre de Defensa Narcís Serra, s'ha mort aquest dilluns als 82 anys, ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico', Reverter (Barcelona, 1943), s'ha mort aquesta matinada, i el Tanatori de les Corts acollirà la vetlla fins dimarts, i la cerimònia de comiat es farà dimecres a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, a la capital catalana.
Reverter va ser responsable de Relacions Ciutadanes durant l'alcaldia de Narcís Serra a l'Ajuntament de Barcelona (1979-1982), període en què també va ser vicepresident del Patronat Municipal de Turisme de Barcelona i de la Fira de Mostres.
Entre 1982 i 1991 va ser director general de Relacions Informatives i Socials del ministeri de Defensa que dirigia Narcís Serra, i posteriorment va ser secretari general de Coordinació i Serveis de la Presidència del Govern central.
Va tenir un paper rellevant durant els Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al capdavant del Grup 92, encarregat de la logística i seguretat de les visites rellevants a la ciutat durant l'esdeveniment
El 1993 es va convertir, durant dues dècades, en secretari general de la Fundació La Caixa, i actualment era patró de la Fundació Pau Casals, de la Fundació Amatller d'Art Hispànic i participava en el Consell per als Afers Econòmics de l'Arxidiòcesi de Barcelona.