Mor l'exconseller d'Agricultura Josep Grau als 80 anys

Va presidir l'ACM i la Diputació de Lleida i va ser alcalde de Mollerussa
LLEIDA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller d'Agricultura de la Generalitat Josep Grau ha mort aquest dimarts a la nit als 80 anys, informa en un comunicat l'Ajuntament de Mollerussa (Lleida), ciutat de què va ser alcalde.
Josep Grau i Seris (Mollerussa 8 de novembre de 1945) va començar en la política municipal el 1983 com a regidor de CDC en el seu municipi, on va ser alcalde per CiU de 1987 a 1999.
Va presidir la Diputació de Lleida de 1990 a 1999 i va ocupar diversos càrrecs a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), on va ser vicepresident (1987-1996) i president (1996-99).
Durant aquesta època també va ser diputat del Congrés (1993-94).
L'any 1999 el van elegir diputat del Parlament i poc després es va convertir en conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (1999-2003).
MOLLERUSSA
L'alcalde, Marc Solsona, ha dit que l'Ajuntament vol "reconèixer i agrair públicament" els seus anys de dedicació al municipi i el seu llegat.
L'Ajuntament ha destacat que la seva alcaldia va ser un període de profunda transformació: el 1988 es va crear la comarca del Pla d'Urgell, amb capital a Mollerussa, i per això va "dotar-se de les infraestructures, els serveis i els equipaments necessaris".
Constata que van ser anys de creixement urbanístic, econòmic i demogràfic, de modernització del teixit urbà i dels serveis públics; es van impulsar nous sectors residencials i industrials, i va destacar l'impuls de l'activitat firal (Fira de Mollerussa i Fira de Sant Josep).
Destaca a més que "es van posar les bases de projectes i equipaments que han tingut continuïtat", com la remodelació del Teatre L'Amistat.
REACCIONS
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, l'ha definit, via X, com "un home apassionat per la política, d'una gran empenta i profundament vinculat a les Terres de Lleida".
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat també via X "que de la seva gran estima pel món agrari, per les Terres de Lleida i per Catalunya va fer un compromís personal durant molts anys".