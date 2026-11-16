Mor l'exalcalde socialista de Sant Joan Despí Antoni Poveda

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Sant Joan Despí (Barcelona) entre els anys 2006 i 2021 i exsenador del PSC Antoni Poveda s'ha mort als 71 anys, ha informat el partit aquest dilluns en un missatge a X recollit per Europa Press.
Periodista de formació, Poveda va arribar a l'alcaldia de Sant Joan Despí el 2006, en substitució del també socialista Eduard Alonso, i va revalidar el càrrec en les successives eleccions.
El maig del 2021 va ser elegit senador per designació autonòmica per part del Parlament de Catalunya, i al setembre va deixar l'alcaldia de Sant Joan Despí, i el va substituir Belén García, tot i que es va mantenir a l'ajuntament.
Va ser vicepresident de Mobilitat, Transports i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i president de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.
PRIMER SECRETARI DEL BAIX LLOBREGAT
El 2012 va esdevenir el primer secretari de la Federació del Baix Llobregat del PSC, càrrec que va mantenir fins la seva mort.
Els socialistes van fer precisament aquest diumenge un acte de campanya a Sant Joan Despí, localitat d'on va ser alcalde, i tant Illa com els candidats al Congrés Jordi Hereu i Eva Granados, i l'actual alcaldessa, Belén García, el van esmentar de manera emocionada.
"ENS DEIXA UNA GRAN PERSONA"
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat trist per la defunció de l'exalcalde, en un missatge a X recollit per Europa Press.
"Ens deixa una gran persona, un servidor públic exemplar i un socialista compromès de qui tant n'hem après. Però, sobretot, ens deixa el record de tot el que hem compartit i el seu exemple, que sempre tindrem present", ha expressat.