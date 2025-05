Mor l'empresari José Felipe Bertrán de Caralt als 98 anys

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

L'empresari José Felipe Bertrán de Caralt (Barcelona, 1926), qui va exercir com a vicepresident d'Aigües de Barcelona i president de la multinacional italiana Pirelli a Espanya i de la cimentera Asland Catalunya, ha mort aquest dijous a Barcelona als 98 anys, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat Europa Press.

Net de José Bertrán Musitu, ministre de Gràcia i Justícia durant el regnat d'Alfons XIII, i fill de Felipe Bertrán Güell, important industrial català, Bertrán de Caralt pertanyia a una de les famílies més influents de la burgesia industrial barcelonina del segle XX.

Llicenciat en Lleis per la Universitat de Barcelona i amb un Programa d'Alta Direcció d'Empreses per l'Institut d'Estudis Superiors d'Empresa Business School de la Universitat de Navarra (IESE), va començar exercint l'advocacia per més tard dedicar-se als negocis i crear empreses dels sectors tèxtil i alimentari.

En els anys 90, va ser condemnat per delicte fiscal i, malgrat defensar la seva innocència, finalment va decidir evitar la presó pagant prop d'1,2 milions de pessetes (uns 7,2 milions d'euros); va ser un dels testimonis de la causa contra el jutge Lluís Pascual Estevill, acusat de demanar diners a empresaris investigats a canvi de deixar-los lliures.

Apassionat per l'art, va ser patró de la Fundación Amigos del Museo del Prado des del 1980 fins al 1985, on va contribuir a l'adquisició d'obres per ser exposades al museu madrileny i en l'organització d'exposicions.