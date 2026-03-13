Mor l'empresari Enric Reyna, expresident del Barça i de Fira de Barcelona

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
L'empresari Enric Reyna, vinculat al sector de la construcció i expresident del Barça i de Fira de Barcelona, s'ha mort aquest divendres als 85 anys, segons ha informat Foment del Treball en una anotació a X recollida per Europa Press.
"Lamentem profundament la mort d'Enric Reyna, figura clau del sector de la construcció a Catalunya, APCE i Construmat, entre d'altres. Molt vinculat a Foment on va ser membre del comitè executiu i de la junta directiva. Inquiet i humanista també va deixar empremta a MC Mutual i Oncolliga", explica la patronal.
Nascut a Barcelona el 1940, Reyna va entrar a la direcció del FC Barcelona el 2000 durant la presidència de Joan Gaspart, qui va succeir en el càrrec el 2003 després després d'assumir la vicepresidència del club durant dos anys.
Promotor immobiliari i hoteler, va presidir l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) entre 1977 i 2010 i també la Federació Catalana de Promotors Constructors (Fecapce) entre 1980 i 2012, any en què va ser elegit president de l'Associació Espanyola de Promotors i Constructors.
Entre 1982 i 2010, va ser membre del Comitè Executiu i del ple de la Cambra de Comerç de Barcelona, a més de president de Fira de Barcelona entre 1987 i 1991.
La vetlla s'obrirà aquest dissabte al Tanatori de les Corts de Barcelona a les 11.15 hores i el funeral se celebrarà diumenge a les 09.15 hores.