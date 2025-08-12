Mor l'empresari de la construcció Julio Sorigué als 92 anys

És considerat un dels pioners del sector a Espanya
L'empresari Julio Sorigué, fundador del grup empresarial de construcció Sorigué i de la Fundació Sorigué i considerat un dels pioners del sector de la construcció a Espanya, ha mort aquest dimarts, segons ha confirmat la companyia en un comunicat.
El seu comiat tindrà lloc aquest dijous 14 d'agost a les 11 hores a la Catedral Nova de Lleida.
Nascut el 1933 a Cervera (Lleida), Julio Sorigué va començar a treballar en el sector de la construcció el 1954 a Binèfar (Osca) i el 1968 va fundar Sorigué a Lleida, empresa que va donar un salt rellevant entre 2005 i 2006, amb la compra del 100% d'Acsa, fins llavors propietat d'Agbar i que li va fer ser una de les constructores de referència a Catalunya i Espanya.
Més enllà de la seva trajectòria empresarial, el 1985 va crear juntament amb la seva dona, Josefina Blasco, la Fundació Sorigué, que alberga una de les col·leccions d'art més importants d'Espanya i que ha destacat en projectes socials, educatius i culturals a Lleida.
Així mateix, el 1992 també va fer realitat el Centre Ocupacional Fundació Sorigué, institució especialitzada en assistir persones amb discapacitat psíquica a Lleida.
RECONEIXEMENTS
L'any 2010, va rebre la Medalla al Treball Francesc Macià i posteriorment la Creu de Sant Jordi, tots dos reconeixements atorgats per la Generalitat de Catalunya.
Dos anys després, va ser guardonat amb el premi Especial Prestigi de la Diputació de Lleida pels seus 60 anys de treball en el sector i també va ser reconegut amb la Medalla d'Or de la ciutat de Lleida en reconeixement per la seva activitat empresarial.
ANA VALLÉS
La neboda de Julio Sorigué i presidenta del grup, Ana Vallés, ha ressaltat l'admiració personal i professional cap al seu oncle: "La defunció de Julio Sorigué suposa un moment de gran dolor, ja no només a nivell personal sinó per la pèrdua d'un gran empresari a qui, com a moltes persones, he admirat profundament".
"La seva trajectòria professional suposa un referent per al nostre grup i el seu llegat perdurarà a la nostra companyia a través del compromís de tot el nostre equip per seguir endavant amb la missió que ell va iniciar. Continuarem treballant amb la mateixa dedicació i passió que ens va inspirar, assegurant-nos que Sorigué segueixi sent un referent de lideratge i compromís", ha conclòs.