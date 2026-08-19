Mor l'empresari català Josep Cusí als 92 anys

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
L'empresari català Josep Cusí ha mort la matinada d'aquest dimecres als 92 anys a Barcelona, segons ha avançat 'La Vanguardia' i confirmen fonts properes a Europa Press.
Cusí era conegut per la seva amistat amb el rei emèrit Joan Carles I i per ser l'armador del vaixell Brivall, amb el qual va participar en regates junt amb l'antic monarca durant gairebé quaranta anys, explica el mateix mitjà.
La salut de l'empresari i armador s'havia deteriorat després de sofrir un ictus a finals de 2021 que li va deixar importants seqüeles en la seva mobilitat i en la seva visió, retirant-se de la vida pública des de llavors, encara que va mantenir el contacte amb l'Emèrit fins als seus últims dies.
Joan Carles i Josep Cusí es van conèixer a principis de la dècada dels 70, quan el pare del Rei Felip VI es preparava per participar en les Olimpíades de Múnic de 1972.
A més, l'empresari català va ser l'instructor de tir del dictador Francisco Franco, esport pel qual va rebre un diploma olímpic en els Jocs Olímpics de Mèxic, el 1968.