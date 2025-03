Mor l'alcaldessa de Lugo, Paula Alvarellos, després de l'infart que va patir divendres

Originària de Ponteceso (la Corunya), va arribar a la política local amb el PSOE el 2019 i el 2024 es va convertir en regidora en dimitir Méndez

LUGO, 1 (EUROPA PRESS)

L'alcaldessa de Lugo, Paula Alvarellos, ha mort aquest dissabte al matí al Complex Hospitalari Universitari de la Corunya (Chuac) després de l'infart que va patir aquest divendres a la nit.

La regidora, que tenia 61 anys d'edat, era originària de Ponteceso (la Corunya). Portava poc més d'un any a l'alcaldia de Lugo, a la qual va accedir després que la seva successora, Lara Méndez, va renunciar per concórrer a les llistes socialistes en les eleccions autonòmiques.

Alvarellos s'estava recuperant d'una grip que va patir els últims dies. Divendres a la nit a la Praza Maior, poc abans del pregó de l'Entroido de Lugo, que es va acabar suspenent, va patir un desmai i va estar inconscient diversos minuts.

Va rebre una primera atenció al lloc per part de companys de corporació que són professionals sanitaris, fins que van arribar els efectius d'urgències i va ser traslladada en ambulància a l'Hospital Universitari Lucus Augusti (HULA). Allà li va ser practicat un cateterisme.

Tot i que inicialment l'alcaldessa havia recuperat la consciència i estava estable després de practicar-li un cateterisme, va necessitar ser traslladada de matinada al Chuac de la Corunya, on va acabar morint aquest dissabte al matí.

ADVOCADA I ORIGINÀRIA DE PONTECESO

Paula Alvarellos (Ponteceso, 1963) era advocada de professió. Va estudiar Dret a la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) i va exercir durant anys com a advocada en un despatx a Lugo.

A més, va ser professora del Màster d'Advocacia de la USC i va estar lligada a l'associació Concepción Arenal, que dona suport a la inserció de persones que van complir pena de presó.

Alvarellos va accedir a la política local de la mà del PSdeG-PSOE l'any 2019, quan va concórrer a la llista a les municipals que va liderar Lara Méndez. Llavors, va formar part del govern local com una dels tinents d'alcaldessa i encarregada de l'àrea de Gobernança.

El 2023, va repetir a la candidatura socialista i al gener del 2024 es va convertir en regidora després del canvi que va suposar el pas de Lara Méndez a ser la número dos del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la seva carrera per la Xunta.

ARRIBADA A L'ALCALDIA

En un acte carregat d'emotivitat, Paula Alvarellos va recollir el bastó de comandament d'un govern local que coneixia en profunditat i emparada pels seus companys de partit i també de coalició, afirmant que es produïa una continuïtat en la gestió.

Per accedir a l'alcaldia, hi va haver un tracte intern en el partit, ja que es postulava també per a la mateixa el seu company de corporació Miguel Fernández. Al final, ell accediria a ser diputat provincial mantenint el seu escó com a regidor tot i que poc després va estar diversos mesos de baixa per malaltia.

Tres fets quedaran per a la història al govern de Paula Alvarellos. La inauguració de l'auditori Fuxan os Ventos, després de diversos anys paralitzat; el desembús de la gestió del servei d'urbanisme de la ciutat, en vies de solució després de la contractació d'un gestor i el canvi de les normatives per agilitar el procés; i l'inici de les obres de l'estació intermodal, que va significar l'acord de diverses institucions.

Va ser una legislatura complicada també, amb una llarga baixa per malaltia de dos regidors, ja que a més de Miguel Fernández, també ho va estar Pablo Permuy, per la qual cosa l'alcaldessa va haver d'assumir algunes carteres.

L'últim projecte inaugurat per Alvarellos va ser aquest divendres, en acord amb la Confederació Hidrogràfica: la reforma del carrer Serra de Meira per evitar les inundacions del riu Rato. Treballs que donaven motiu a seguir parlant del Pla Paradai.