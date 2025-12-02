Mor Juan Echevarría Puig, expresident de Nissan Motor Ibérica i Mutua Universal

Va contribuir a la fundació de la CEOE i va presidir Fecsa i Menta
MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de Nissan Motor Ibérica i Mutua Universal Juan Echevarría Puig s'ha mort aquest dimarts als 101 anys, informa Mutua Universal en un comunicat.
El 2004, Juan Echevarría va assumir la presidència de Mutua Universal --entitat col·laboradora de la Seguretat Social--, de la junta directiva de la qual formava part des del 1987, i va estar al càrrec fins al 2022.
Durant els seus 18 anys al capdavant de l'entitat, Echevarría "es va esforçar per recuperar i preservar els valors històrics del mutualisme, a més de la recerca incessant de l'excel·lència i el bon govern corporatiu", explica la companyia.
A més a més, el 2023, la junta directiva de Mutua Universal va aprovar per unanimitat nomenar-lo president d'honor per "la seva dedicació i excel·lents serveis" prestats a l'entitat, a la qual va dedicar 36 anys de la seva vida.
Echevarría era doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de Madrid, graduat en Estudis Superiors d'Empresa per l'Institut d'Estudis Superiors de la Universitat de Navarra i diplomat en Relacions Industrials per la Universitat de Massachussetts (Estats Units).
També va estar lligat al món universitari, en ocupar les càtedres de Sociologia de les facultats de Dret i Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona, com a fundador i director del Col·legi Major Sant Jordi d'aquesta universitat, i com a primer president del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.
CARRERA PROFESSIONAL
Echevarría va exercir com a director general de Perkins, empresa filial de Motor Ibérica, i va ocupar el càrrec de director general de Correus i Telecomunicacions. A més, va contribuir a la fundació de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE).
El 1980 va liderar l'absorció de Motor Ibérica per part de Nissan i va presidir Nissan Motor Ibérica fins al 2000.
Ja en la dècada dels noranta, va exercir com a president de Fecsa, Nissan Motor Ibérica, Cable i Televisió de Catalunya (Menta) o la Fundació Institut Guttmann. Posteriorment, va assumir la vicepresidència d'Endesa i del World Trade Center Barcelona i va formar part del consell d'administració del Port de Barcelona.
Al llarg de la seva trajectòria professional, Echevarría va ser distingit amb diverses condecoracions i reconeixements, com la Creu de l'Ordre de Cisneros, la Gran Placa de l'Ordre del Mèrit Postal (1976), la Gran Creu de l'Ordre de Mèrit Civil (2003), la Creu de Plata de la Guàrdia Civil i la Creu del Mèrit Militar (2017), la Clau de la Ciutat de Barcelona i l'Ordre del Tresor Sagrat atorgada per l'emperador del Japó (1995).
També la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (1998), el Guardó d'Honor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1997) o la Medalla d'Honor a la Trajectòria Empresarial de Foment del Treball (2023).