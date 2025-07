Mor Joan Callau, exalcalde socialista de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde socialista de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) entre 2013 i 2021, Joan Callau Bartolí, ha mort aquest diumenge de matinada.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el seu afecte a la família de Callau, que ha definit com a exemple de "compromís i militància activa fins a l'últim moment", en un missatge d'X recollit per Europa Press.

L'exlíder del PSC i exministre Miquel Iceta també ha recordat Callau en una anotació a X i ha dit que va ser un "militant socialista exemplar".

PSC I ERC DE SANT ADRIÀ

El PSC de Sant Adrià ha lamentat la seva mort i ha destacat que va ser regidor des del 1995: "Avui és un dia molt trist per a la família socialista de Sant Adrià".

L'agrupació ha afirmat en xarxes que era molt més que un regidor o un alcalde: "Era un company, un amic, un referent de com havia de ser un socialista: compromès, honest i fidel als valors de la igualtat d'oportunitats i el benestar social".

A més ha destacat que "entenia la política com una lluita constant per garantir la igualtat per tots" i li ha donat les gràcies pel seu llegat, lliurament i treball.

ERC de Sant Adrià també ha mostrat el seu condol a l'entorn de Callau, el qual ha definit com una persona de consens, amable i compromesa amb la ciutat i que "sempre va saber construir ponts" malgrat les diferències polítiques.