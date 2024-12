Mor Javier Echenique, vicepresident de Telefónica, als 74 anys

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident de Telefónica, Javier Echenique, ha mort aquest diumenge als 74 anys, segons ha informat el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, a les xarxes socials.

Álvarez-Pallete ha lamentat la mort d'Echenique, que va patir aquest dissabte un vessament cerebral, al qual ha assenyalat com un "referent" empresarial i un amic.

Javier Echenique va ser director general del Grup BBVA, conseller i director general d'Allianz-Ercos i membre de nombrosos Consells d'Administració, entre altres del Banc Sabadell, Repsol i ACS.

"2024 començava amb un dur gener en el qual dèiem adeu a César Alierta i s'acomiada amb un fred desembre que s'emporta Javier Echenique. Són molts els records d'un any impossible d'oblidar i de molts anys en el qual persones com Javier ens van fer millors. Les persones que estan més a prop són sempre a les que més costa dir adeu. Per sempre, Javier. Un home noble", ha escrit el màxim directiu de Telefónica a X.

"La notícia de la mort de Javier Echenique assesta un cop profund a la família Telefónica en un any impossible d'oblidar. Vicepresident del Consell d'Administració de l'operadora, amb un currículum inabastable, va ser un referent tant professional com personal. Sempre en el record. Descansi en pau", ha publicat Telefónica a X.

El Grup ACS s'ha unit al condol del que ha estat el seu conseller, i en nom del seu president Florentino Pérez i el Consell d'Administració han lamentat la pèrdua d'un dels seus "grans" directius.

"ACS està de dol per la pèrdua d'un dels nostres grans directius, que va dedicar durant 20 anys una part significativa de la seva vida a la projecció i expansió del Grup ACS. Expressem el nostre condol més sincer i tota l'estima i afecte a la seva esposa, fills, nets, familiars i amics", han assenyalat en un comunicat.

També el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha compartit el seu condol per acomiadar Echenique.

"Cap de setmana trist per al teixit empresarial espanyol, avui diem adeu a un empresari i a un amic. Aquest matí hem conegut la notícia de la defunció de Javier Echenique, conseller de Telefónica i ex-director general del BBVA Espanya. DEP", ha indicat a X.

BIOGRAFIA

Javier Echenique va néixer a Isaba (Navarra) el 1951 i es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Actuarials per la Universitat del País Basc.

Echenique va exercir de professor de tècniques quantitatives de seguretat social a la Facultat de Ciències Econòmiques de Bilbao de la UPV, durant diversos anys.

Va ser també conseller i director general d'Allianz-Ercos, director general del Grup BBVA (Responsable dels Negocis Majoristes: Banca d'Inversions Global, Banca Corporativa Global, Banca d'empreses, Banca d'Administracions, Banc de Crèdit Local, Gestió d'Actius, Banca a Europa, Assegurances i Previsió, I-Business i el Grup Industrial i Immobiliari).

També va ser membre del Consell d'Administració de Banc Sabadell (vicepresident), Repsol, ACS, Banco Guipuzcoano (president), Grup Empresarial Ence, Sevillana d'Electricitat, Hidroelèctrica del Cantàbric, Metrovacesa i Abertis Infraestructures.

Actualment era membre del Consell d'Administració de Telefónica, en què exercia de vicepresident, i de Telefónica Audiovisual Digital, d'ACS, de Dragatges i de Calcinor. Així mateix, era membre del Consell Assessor de Telefónica d'Espanya i membre del McKinsey Advisory Council.