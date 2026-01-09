Mor el fundador del PSC, exdiputat i exsenador Josep Maria Triginer als 82 anys

Illa destaca el seu "compromís amb la democràcia, la justícia social i Catalunya"
BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
L'exdiputat en el Congrés dels Diputats, exsenador i fundador del PSC Josep Maria Triginer ha mort aquest divendres als 82 anys d'edat, ha informat el partit en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Nascut a Agramunt (Lleida) el 1943, va ingressar a les Joventuts Socialistes durant el franquisme, el 1962, i va ser impulsor i primer secretari de la reconstrucció de la Federació Catalana del PSOE en l'etapa final de la dictadura.
Va ser escollit diputat al Congrés el 1977 i fins el 1989, i va ser amb Joan Reventós el representant del PSC a la signatura dels Pactes de la Moncloa, i posteriorment va ser senador entre el 1989 i el 1993.
CONSTITUCIÓ DEL PSC
Va tenir un paper clau en la constitució del PSC com a partit, el 1978, i va ser membre de la comissió del Congrés que va redactar, aquest mateix any, l'avantprojecte de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Va ser un dels parlamentaris que va negociar amb el president de la Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas, el restabliment de la Generalitat Provisional i, de fet, va ser conseller de la Generalitat Provisional entre el 1977 i fins a les primeres eleccions catalanes després de la recuperació democràtica, el 1980.
Va ser conseller de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, l'actual Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
ILLA DESTACA EL SEU LLEGAT
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, l'ha qualificat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press de referent per al socialisme català.
"El seu compromís amb la democràcia, la justícia social i Catalunya sempre seran un referent per a nosaltres", ha traslladat.