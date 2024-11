Mor el fundador de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Juliá, als 89 anys

MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -

Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hotels International, ha mort aquest dimarts als 89 anys d'edat, segons han confirmat fonts de la companyia a Europa Press.

El fundador de Meliá, una de les hoteleres més grans del món, va deixar el juny del 2023 el seu càrrec presidencial al capdavant d'una companyia que va pilotar durant gairebé 70 anys després de ser reconegut com un dels impulsors de la internacionalització de les empreses espanyoles al món.

Llavors va ser designat per unanimitat president d'honor, mentre el seu fill, Gabriel Escarrer Jaume, va ser nomenat nou president, mantenint les seves responsabilitats com a conseller delegat al capdavant de la societat.

Gabriel Escarrer Juliá va néixer a Palma de Mallorca el 1935. Des de jove, va demostrar un esperit emprenedor i una passió per la indústria hotelera. Tenia 21 anys quan el 1956 va fundar el que avui és el grup Meliá Hotels International, adquirint i dirigint un hotel de 60 habitacions a la illa de Mallorca, on va néixer, i on encara manté la seva seu.

Durant gairebé set dècades, sota la seva presidència, el grup turístic va consolidar el seu lideratge a Espanya, bressol del turisme vacacional a Europa, per estendre'l després al Carib americà i al Sud-est asiàtic.