Mor la filòloga i exeurodiputada del PSC Maria Badia als 78 anys

BARCELONA 29 març (EUROPA PRESS) -
La filòloga i exeurodiputada del PSC Maria Badia ha mort aquest dissabte als 78 anys d'edat, segons ha donat a conèixer l'ambaixador delegat permanent d'Espanya en la Unesco i exprimer secretari del PSC, Miquel Iceta, en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
"La recordem i ens sentim prop dels seus en un moment especialment dolorós. Que la terra li sigui lleu", ha dit Iceta sobre la que fos diputada del PSC al Parlament Europeu entre 2004 i 2014.
Nascuda a Sant Quirze del Vallès (Barcelona) el 1947 era llicenciada en filologia anglesa i va estar afiliada al PSC fins a 2015, quan es va donar de baixa, sent nomenada el 2016 directora d'afers exteriors de la Conselleria d'Afers exteriors, Relacions Internacionals i Transparència de la Generalitat sota la presidència de Carles Puigdemont.
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, l'ha recordat en un missatge a 'X' com una figura que "va contribuir positivament" a la projecció europea de Catalunya amb generositat i eficàcia.
També via 'X' el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha recordat a Badia com una "referent en la defensa de la llengua, la cultura i el projecte europeu".