Mor el fill de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas

LORENA SOPENA / Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El fill de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, del seu mateix nom, va morir aquest divendres als 84 anys a Lausanne (Suïssa), on vivia, informa aquest dissabte per la tarda la família en un comunicat.
La cerimònia de comiat es farà dimecres 11 de novembre al centre funerari de Montoie, a Lausanne, a les 16.30.
"És amb una gran tristesa que la família Tarradellas-Kauffmann comparteix la notícia de la defunció de qui va ser un estimadíssim espòs, pare i avi", afegeix el comunicat.
NASCUT A L'EXILI
Josep Tarradellas i Macià va néixer a França el 1942, fill de l'aleshores president a l'exili, que va morir el 1988, i de Maria Antònia Macià, morta el 2001; l'altra filla, Montserrat, havia mort el 1984.
El 7 de setembre no va poder assistir a l'acte que obria l'Any Tarradellas pels 50 anys de retorn de l'exili del seu pare, al Palau de la Generalitat, i sí va anar-hi el seu fill, nét de l'expresident.
ILLA: CIENTÍFIC "DE PRESTIGI"
El president Salvador Illa ha destacat que va ser un científic de prestigi i "guardià discret d'un llegat imprescindible per entendre la Catalunya d'avui".
"Senzillesa, dignitat i perseverança al servei del país. Tot el meu afecte a la família", ha afegit en un missatge a X recollit per Europa Press.
ARAGONÈS: UNA GENERALITAT "DEMPEUS"
El seu antecessor, Pere Aragonès, ha dita també via X que la història de la seva família "és la història d'una Generalitat que va mantenir-se dempeus, sempre al servei del poble de Catalunya".
El PSC ha enviat el seu condol a través d'X i ha destacat la seva vida "vinculada a la història de Catalunya i a la preservació del llegat del seu pare".