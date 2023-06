BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

Una dona de 87 anys ha mort aquest dimarts en l'incendi d'un pis del número 30 del carrer Muntaner de Barcelona, al districte de l'Eixample.

L'Ajuntament de Barcelona ha explicat en un comunicat que no se saben les causes per les quals ha començat el foc i els Mossos d'Esquadra s'encarreguen de la investigació.

Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís del foc a les 14.15 hores i hi han enviat 10 dotacions, que han apagat l'incendi.