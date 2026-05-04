Mor la doctora i psiquiatra Joaquima Júdez i Illa destaca el seu paper per una Catalunya "més justa"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat aquest dilluns el seu condol per la mort de la doctora, pediatra i psiquiatra Joaquima Júdez, de qui ha destacat el seu "servei a favor d'una Catalunya més justa i humana".
En una publicació a X recollida per Europa Press, Illa ha recordat Júdez per ser una professional "de referència", professora universitària, activista pionera en salut mental i fundadora de Servei de Psiquiatria Infanto-Juvenil del Nen Jesús de Sabadell (Barcelona).
"Tota una vida de servei a favor d'una Catalunya més justa i humana, que la va fer mereixedora de la Creu de Sant Jordi. El meu condol a la família, companys i companyes. El seu llegat perdurarà", ha conclòs.
La Fundació Atendis, de Sabadell, ha explicat en un comunicat a Instagram recollit per Europa Press que Júdez, presidenta d'honor de l'entitat, va ser "una figura clau i pionera en l'atenció i la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual" a Catalunya.
En aquest sentit, Atendis ha assegurat que va impulsar "projectes innovadors com centres d'estimulació precoç i models d'integració educativa en un moment en el qual gairebé ningú no posava el focus en ells".