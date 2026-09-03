Mor el conductor d'un camió que ha bolcat a la ronda Litoral de Barcelona, que continua tallada

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un camió ha mort aquest dijous al matí després de bolcar amb el seu vehicle en un accident a l'altura del Morrot de Montjuïc a la ronda Litoral de Barcelona, tallada des de les 8 hores en direcció Llobregat, informen fonts del SEM a Europa Press.
L'avís de l'accident ha estat a les 7.35 i el SEM ha activat 4 ambulàncies.
L'incident ha arribat a generar uns 10 quilòmetres de cues a la ronda Litoral fins a Sant Adrià de Besòs (Barcelona).