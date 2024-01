Mor el cineasta català Ventura Pons als 78 anys

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El cineasta català Ventura Pons s'ha mort aquest dilluns a la tarda a Barcelona als 78 anys, segons han confirmat fonts coneixedores a Europa Press.

Pons (Barcelona, 1945) va començar la seva trajectòria professional en l'àmbit teatral, convertint-se molt aviat en un dels directors més prestigiosos de l'escena catalana durant més d'una dècada, i el 1977 va fer el salt a la gran pantalla amb 'Ocaña, retrat intermitent', que va ser seleccionada per competir en el Festival de Cannes.

Entre altres pel·lícules, ha estat director de films com 'Actrius', 'Carícies', 'Amic/amat', 'Què t'hi jugues Mari Pili?', 'El perquè de tot plegat', 'Morir (o no)' i 'Anita no perd el tren'.

També va dirigir la ficció documental 'Un berenar a Ginebra' sobre Mercè Rodoreda, els documentals 'El gran Gato', 'Cola, Colita, Colassa' sobre la fotògrafa Isabel Steva Hernández, que va morir la setmana passada, 'Ignasi M.' i 'Miss Dalí', biografia de la germana del pintor.

El 1985 va crear la productora Els Films de la Rambla, amb la qual ha produït 19 dels seus llargmetratges.

Ha publicat els llibres de memòries 'Els meus (i els altres)' i 'He tastat molts fruits de l'arbre de la vida'.

La seva trajectòria ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de cinema de la Generalitat, la Medalla d'Or de les Belles Arts, la Creu de Sant Jordi i el Premi Gaudí d'Honor, entre d'altres.