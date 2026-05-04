Mor Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari després del franquisme

BILBAO 4 maig (EUROPA PRESS) -
Carlos Garaikoetxea, lehendakari en les legislatures del 1980 i 1984, s'ha mort a 87 anys a causa d'un infart, segons ha informat Eusko Alkartasuna a Europa Press.
Casat i amb tres fills, Garaikoetxea va néixer el 9 de juny del 1938 a Pamplona (Navarra). Advocat i llicenciat en Ciències Econòmiques, va desenvolupar la seva activitat professional en la direcció d'empreses i al seu despatx d'advocats.
Va ser president de la Cambra de Comerç i Indústria de Navarra i va compaginar aquesta activitat amb diverses obres filantròpiques i culturals, especialment en la defensa de la llengua basca i en l'impuls de les ikastoles durant la dictadura de Franco, segons recull la biografia de Garaikoetxea publicada al web del Govern basc.
Va ser elegit president del PNB al final de la dictadura i el 1980 va deixar el càrrec per incompatibilitat amb la presidència del Govern basc.
Carlos Garaikoetxea va ser president del Consell General Basc (Govern provisional 1979-1980) i elegit lehendakari en dues legislatures (1980 i 1984). Ha estat parlamentari navarrès, diputat europeu en dues legislatures i membre del Parlament basc en cinc legislatures. Va ser president de l'EFA (European Free Alliance), i d'Eusko Alkartasuna des del seu congrés fundacional des del 1987 fins al 1999.