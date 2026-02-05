Mor als 92 anys Serra Ramoneda, expresident de Caixa Catalunya i exrector de la UAB

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
L'economista, expresident de Caixa Catalunya i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Antoni Serra Ramoneda, s'ha mort als 92 anys, informa aquest dijous la universitat en un comunicat.
Va ser secretari de la comissió promotora i de la primera junta de govern de la UAB abans d'esdevenir degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, director de l'Institut de Ciències de l'Educació i durant el període 1980-1985, rector de la universitat.
La universitat, de la qual va ser catedràtic del Departament d'Empresa, recorda que el mandat de Serra Ramoneda (Barcelona, 1933) va estar marcat per l'aplicació de la llei de reforma universitària (LRU), que va propiciar que la UAB aprovés els seus estatuts, i l'aprovació del Pla especial de reforma interior que va permetre planificar els espais del campus.
Serra Ramoneda també va ser president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, president de Caixa Catalunya i membre de l'Institut d'Estudis Catalans.
Entre altres distincions, va ser nomenat 'oficcier' i 'chevalier' de l'Ordre del Mèrit Nacional de França, la Medalla Narcís Monturiol i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i investit doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears.
Va ser autor de nombroses publicacions sobre temes econòmics, a més del llibre autobiogràfic 'Avatares de un burgués de Barcelona' i de 'Preferentes y subordinadas. Una tragedia española'.
El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha destacat que Serra Ramoneda va tenir "un paper crucial" durant els primers anys de la universitat, i ha subratllat que va participar en processos com l'anomenat Manifest de Bellaterra o l'estabilització del personal numerari.