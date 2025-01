Mor als 88 anys Ricard Lobo, expolític català i exmonjo de Montserrat

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expolític català i exmonjo de Montserrat Ricard Lobo va morir aquest dissabte a Barcelona als 88 anys, que destaca, entre altres responsabilitats, per ser el primer director del 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC) després de la restauració del Govern i fins al 2006.

En la seva trajectòria política, Lobo va participar en la creació de l'Assemblea de Catalunya en els últims anys de la dictadura, segons ha avançat el 'Diari Ara', i la vetlla serà dimarts vinent, 7 de gener, al matí al Tanatori de Sant Gervasi.

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonés, en el seu compte d'X, aquest diumenge ha destacat que Lobo "va treballar incansablement per a un país més just, més fort i més lliure", i ha remarcat la seva figura, textualment, com un exemple de compromís i valors.