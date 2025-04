Mor als 86 anys Lluís Prenafeta, exsecretari de Presidència amb Jordi Pujol

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

L'ex-secretari general de Presidència de la Generalitat amb l'expresident Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, s'ha mort aquest dimarts als 86 anys, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press.

Prenafeta va néixer el 1939 a Ivars d'Urgell (Lleida) i va créixer al barri barceloní de Sants; a finals dels anys setanta es va fer militant de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i va estar una dècada al comandament de la secretaria general de Presidència de la Generalitat de la mà de Pujol, entre 1980 i 1990, segons ha avançat 'elnacional.cat'.

Prenafeta va ser condemnat el 2009 --juntament amb l'exconseller Macià Alavedra-- a un any i 11 mesos de presó per tràfic d'influències i blanqueig de capitals per cobrar comissions il·legals a canvi d'intervenir en tres 'pelotazos' urbanístics a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'anomenat cas Pretòria, en què va arribar a entrar provisionalment a la presó.