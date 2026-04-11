Mor als 82 anys l'activista catalana Blanca Serra

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -
L'activista i militant catalana Blanca Serra, que va denunciar tortures durant el franquisme i la transició, ha mort a Barcelona als 82 anys, segons ha confirmat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) aquest dissabte.
Nascuda a Barcelona en 1943 i llicenciada en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona, tant ella com la seva germana, Eva Serra, van ser torturades en la Prefectura Superior de Via Laietana, a Barcelona, fets que va denunciar al 2024.
El president d'Omnium, Xavier Antich, en una anotació en 'X' recollida per Europa Press, ha reaccionat a la notícia, afirmant que Serra ha mort "sense que l'estat espanyol hagi depurat responsabilitats per les tortures que ella i la seva germana Eva van patir entre 1977 i 1982".