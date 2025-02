Mor als 81 anys l'expresident alemany i exdirector gerent del FMI, Horst Köhler

BERLÍN 1 febr. (DPA/EP) -

L'expresident d'Alemanya i exdirector gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Horst Köhler, ha mort aquesta matinada als 81 anys després d'una curta i greu malaltia, segons ha anunciat l'Oficina del President Federal a Berlín.

Köhler va ser elegit cap d'Estat el 23 de maig del 2004 i ratificat en el càrrec cinc anys després. No obstant això, va dimitir inesperadament el 31 de maig del 2010.

L'actual president alemany, Frank-Walter Steinmeier, va qualificar Köhler com "un cop de sort" per a Alemanya, en una carta de condolença a la seva vídua, Eva Luise Köhler. "Només podem estar profundament agraïts per haver tingut Horst Köhler com a novè president de la República Federal d'Alemanya. Va donar molt a aquest país", va subratllar Steinmeier.

Köhler va ser el primer president alemany que va accedir al càrrec sense pertànyer a cap partit polític. Llicenciat en Ciències Econòmiques, va començar la seva carrera com a funcionari al Ministeri d'Economia el 1976. El 1990, després d'altres càrrecs, es va convertir en secretari d'Estat al Ministeri de Finances.

Entre altres coses, Köhler va ser el principal negociador d'Alemanya per al Tractat de Maastricht sobre la Unió Monetària Europea.

El 1993, va passar al món de les finances, primer com a president de l'Associació Alemanya de Caixes d'Estalvis, i després com a president del Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament a Londres. El 2000, va passar a dirigir el Fons Monetari Internacional (FMI).

El 2004, Köhler es va convertir en el novè president de la República Federal d'Alemanya, i va succeir Johannes Rau. L'Assemblea Federal el va reelegir el 2009. La seva dimissió just un any després va ser única en la història del país.

El motiu va ser una entrevista a l'emissora pública Deutschlandradio, que Köhler havia concedit en el vol de retorn d'una visita als soldats alemanys a l'Afganistan, en la qual va justificar els desplegaments a l'estranger de la Bundeswehr (Forces Armades) amb la defensa dels interessos econòmics alemanys.

Els crítics el van acusar de justificar la missió de l'Afganistan. Malgrat el rebuig de Köhler a aquestes acusacions, el seu càrrec irremeiablement danyat per les crítiques i va actuar en conseqüència.

En el plànol interior, Köhler va mostrar el seu desacord amb la política governamental. El 2006, per exemple, es va negar a signar la llei sobre la privatització del control del trànsit aeri i, més tard, la Llei de Protecció del Consumidor.

La decisió el 2005 de dissoldre el Bundestag (cambra baixa) i convocar noves eleccions va ser constitucionalment delicada. Abans, el canceller socialdemòcrata Gerhard Schröder havia presentat una moció de confiança al Bundestag amb l'objectiu de perdre-la.

En l'àmbit internacional, Köhler es va ocupar principalment d'Àfrica quan va estar al capdavant del FMI, però encara més com a president alemany. Va advocar insistentment per una associació igualitària entre continents. Köhler va romandre fidel a això també després de deixar el més alt càrrec de l'Estat, fins i tot com a enviat especial de l'ONU per al conflicte del Sàhara Occidental del 2017 al 2019.

Steinmeier va destacar la defensa de Köhler d'un tracte just amb Àfrica, "el continent al qual pertanyia el seu cor i que tan ben coneixia". L'actual president alemany va afegir que Köhler estava profundament convençut que Europa havia d'abandonar la seva mentalitat colonial i tractar els països africans com socis en peus d'igualtat per afrontar amb ells els reptes globals. "Es va avançar al seu temps".

Després de la seva dimissió, Köhler amb prou feines va opinar sobre qüestions d'actualitat política interna. El 2021, va demostrar que la protecció del clima era un tema important per a ell quan va assumir el patrocini del primer consell ciutadà nacional per a la política climàtica.

Una fundació creada per Köhler i la seva esposa promou la investigació de malalties rares.