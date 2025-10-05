Mor als 66 anys l'ex-president de la Junta d'Extremadura Guillermo Fernández Vara

MÉRIDA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Junta d'Extremadura Guillermo Fernández Vara ha mort aquest diumenge als 66 anys d'edat, després d'una llarga malaltia, segons han confirmat fonts del PSOE de la regió.
Nascut a la localitat d'Olivenza el 6 d'octubre de 1958, l'exmandatari socialista, que també ostentava el càrrec de vice-president segon del Senat, va estar al capdavant de l'Executiu extremeny entre els anys 2007 i 2011, així com entre 2015 i 2023.
"Avui Extremadura perd a un referent. I amb ell es va un tros de la nostra història recent: dotze anys de presidència i tota una vida dedicada a servir a la seva terra", ha lamentat el secretari general del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a través de les seves xarxes socials, assegurant que la seva pèrdua no només li dol a la "família socialista" sinó també "a tota una regió que va avançar gràcies al seu treball incansable".
cal recordar que va ser al desembre de 2023 quan el propi Fernández Vara va revelar que patia un tumor a l'estómac, pel qual va ser intervingut al març de l'any següent. Des de llavors, el socialista ha estat rebent tractament oncològic, encara que la seva situació de salut, segons informava aquest passat dissabte el PSOE, s'havia tornat "molt fràgil".
Així mateix, ha estat secretari general del PSOE d'Extremadura des de 2008 fins a 2024, quan va ser succeït per l'actual líder dels socialistes a la regió, Miguel Ángel Gallardo.
Mèdic forense de professió, Fernández Vara també va ocupar el càrrec de conseller de Sanitat i Consum entre 1999 i 2007, així com el de conseller de Benestar Social de la Junta d'Extremadura entre 1996 i 1999.