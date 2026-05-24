Mor als 100 anys l'empresari Joan Antoni Pujals, "figura essencial" en la patronal Cecot

BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -
L'empresari Joan Antoni Pujals i Vallhonrat, "figura essencial en el procés de constitució i naixement" de Cecot, ha mort als 100 anys, informa aquest diumenge en un comunicat la patronal.
La Cecot ha expressat el seu condol a família i persones properes per la mort de l'empresari aquest dissabte, i ha enaltit que Pujals va ser una "peça clau" en la construcció del model associatiu que representa la patronal egarense.
Ha subratllat que "la seva visió global, el seu criteri i la seva manera de fer, sempre orientada al ben comú i a l'interès de la ciutat, van contribuir decisivament a fer possible la suma d'esforços i la configuració d'una organització empresarial sòlida".
La patronal ha destacat que el seu paper en la unió d'entitats empresarials el 1978, que va donar lloc al naixement de la Cecot, "és avui un llegat que continua vigent".
La Cecot ha volgut subratllar la seva vocació de servei, la seva implicació amb les institucions i la seva voluntat de contribuir al desenvolupament econòmic i social de Terrassa, i ha volgut acomiadar-se d'una persona que va contribuir de manera decisiva a posar les bases de l'entitat.
TRAJECTÒRIA
Pujals (Terrassa, 1926-2026) va iniciar la seva trajectòria professional en el sector tèxtil, activitat empresarial que desenvolupa fins que les inundacions que van afectar a Terrassa al setembre de 1962 impacten en la seva empresa.
A partir d'aquest moment, va orientar la seva activitat cap al servei institucional, social i comunitari, mantenint una estreta relació amb el teixit empresarial de Terrassa.
El 1964 es va incorporar al govern municipal de Terrassa, assumint responsabilitats en l'àmbit de Governació, i paral·lelament va participar activament en organismes supramunicipals i econòmics.
Va estar vinculat durant més de tres dècades a l'Institut Industrial, entitat històrica del teixit empresarial egarense, el seu paper va ser fonamental en la creació de la Cecot, va ser president de la Cambra de Propietat Urbana de Terrassa i Comarca i de la Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül.
Ha rebut distincions com la Medalla President Macià de la Generalitat, la Insígnia d'Or de la Cambra de Comerç de Terrassa i el premi Paul Harris del Rotary Club de Terrassa.