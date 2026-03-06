Moody's manté la qualificació de Fluidra en Ba2 i millora la perspectiva de l'empresa a positiva

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
L'agència de qualificació Moody's ha mantingut la qualificació de Fluidra en Ba2 i ha millorat la perspectiva de l'empresa a positiva, informa en un comunicat aquest divendres.
L'agència ha explicat que preveu una millora del sector piscines durant aquest any, la qual cosa permetrà augmentar els ingressos de Fluidra i mantenir "la seva posició de lideratge".
Ha afegit que el canvi de perspectiva reflecteix la resiliència operativa mostrada per l'empresa malgrat la ralentització del sector, i la previsió que les dades de deute de Fluidra continuaran millorant.