Publicat 06/03/2026 17:45

Moody's manté la qualificació de Fluidra en Ba2 i millora la perspectiva de l'empresa a positiva

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -

L'agència de qualificació Moody's ha mantingut la qualificació de Fluidra en Ba2 i ha millorat la perspectiva de l'empresa a positiva, informa en un comunicat aquest divendres.

L'agència ha explicat que preveu una millora del sector piscines durant aquest any, la qual cosa permetrà augmentar els ingressos de Fluidra i mantenir "la seva posició de lideratge".

Ha afegit que el canvi de perspectiva reflecteix la resiliència operativa mostrada per l'empresa malgrat la ralentització del sector, i la previsió que les dades de deute de Fluidra continuaran millorant.

