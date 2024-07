Moody's deixa de cobrir Grifols perquè creu tenir informació "insuficient o inadequada"

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

L'agència de qualificació creditícia Moody's ha comunicat aquest divendres al tancament del mercat que ha retirat els ràtings sobre Grifols perquè creu que tenen informació "insuficient o inadequada" per mantenir les qualificacions.

En concret, Moody's ha retirat a la companyia catalana d'hemoderivats el ràting de família corporativa (CFR) de 'B3' i el ràting de probabilitat d'incompliment (PDR) de 'B3-PD'.

Així mateix, s'han vist suprimides les qualificacions sènior no garantides recolzades per 'Caa2' de Grifols Escrow Issuer; les sènior garantides recolzades per 'B2'; la sènior garantida a termini de 'B2' de Grifols i les sènior garantides de línies de crèdit bancàries recolzades per 'B2' de Grifols World.

Abans de la retirada, la perspectiva era 'estable' per a totes les qualificacions.

Moody's ha explicat en el comunicat que ha decidit retirar les qualificacions perquè creu que té informació "insuficient o inadequada" per mantenir les qualificacions.