Moody's confirma el ràting de Grifols en B1 i millora la perspectiva a 'positiva'

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
Moody's ha confirmat el ràting de Grifols en B1 i ha millorat la perspectiva a 'positiva', informa en un comunicat aquest divendres.
L'agència de qualificació ha assenyalat que la millora de la perspectiva es deu a la previsió que les xifres clau de Grifols milloraran més ràpidament del que s'havia anticipat, especialment la de palanquejament brut ajustat.
Ha recordat que dimarts passat la companyia va repagar un deute de 500 milions d'euros i ha dit que aquest repagament de deute està alineat amb l'estratègia de l'empresa de reduir la ràtio de deute fins a 3.0-3.5 vegades.
L'agència també ha assenyalat el refinançament al març de 3.000 milions d'euros que vencien el 2027, amb la qual cosa l'empresa compta amb venciments a més llarg termini i menys despeses per interessos.
Ha assenyalat que les seves previsions passen perquè "Grifols continuarà tenint un comportament operatiu sòlid i una gestió econòmica prudent" durant els pròxims 12 a 18 mesos.