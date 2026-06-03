Montserrat veu "històrica" la convocatòria de les PAU 2026 amb més de 45.800 estudiants

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha qualificat d'"històrica" la convocatòria de les proves d'accés a la universitat (PAU) del 2026 a Catalunya, amb més de 45.800 estudiants matriculats, una xifra que, ha remarcat, és la més alta de la història.
Així s'ha expressat durant la sessió de control en el ple del Parlament aquest dimecres, en resposta a una pregunta de la diputada del PSC Núria Navarro, en la qual ha explicat que hi haurà més de 220 tribunals distribuïts per Catalunya, amb més de 1.400 aules per a aquests exàmens a 300 municipis.
A més, ha explicat que s'ha reforçat la presència de tribunals amb noves incorporacions al Vendrell (Tarragona) i Vilassar de Mar (Barcelona).
D'altra banda, ha destacat les campanyes engegades dirigides a estudiants que necessiten algun tipus d'adaptació per fer les proves.
També ha detallat la presència de detectors dissuasius en les proves d'aquest any per tal d'afavorir l'"equitat" dels estudiants.